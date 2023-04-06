الصين تعد مجددا بـ«تدابير حازمة وقوية» بعد لقاء تساي وماكارثي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الصين، الخميس، أنها ستتخذ «تدابير حازمة وقوية» بعد لقاء بين رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنغ-وين في الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: «ستتخذ الصين إجراءات حازمة وقوية للدفاع بعزم عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

ونددت الخارجية الصينية باستقبال كيفن مكارثي لتساي إينغ-وين في كاليفورنيا، وقالت: «ردا على أعمال التواطؤ الخاطئة بشكل خطير بين الولايات المتحدة وتايوان، ستتخذ الصين تدابير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها».

وتقول بكين إن تايوان جزء من أراضيها وهي ترفض أي اتصال رسمي بين تايبيه مع الدول الأخرى.

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لقاءات رئيسة تايوان في الولايات المتحدة

والأربعاء، قالت رئيسة تايوان إن الحشد الكبير من سياسيي الحزبين الأميركيين الديمقراطي والجمهوري الذين التقوها في كاليفورنيا يؤكد أن تايبيه «ليست معزولة وليست وحيدة» في مواجهة الغضب الصيني.

وشددت تساي إينغ-وين، في تصريحات للصحفيين، خلال جولة في مدينة سيمي فالي على هامش لقائها رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي على أن «حضورهم ودعمهم الراسخ يطمئنان شعب تايوان إلى أننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين».

واستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي في كاليفورنيا الأربعاء رئيسة تايوان في مستهل اجتماع أثار حتى قبل انعقاده غضب بكين. وعُقد الاجتماع بين مكارثي وتساي في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة «سيمي فالي». واحتشد أمام المكتبة متظاهرون مؤيدون لبكين وآخرون مؤيدون لتايوان في تجمعين متضادين.

ورسميا، فإن رئيسة تايوان ليست في زيارة إلى الولايات المتحدة بل هذه مجرد محطة عبور «ترانزيت» في طريق عودتها إلى بلادها من جولة في أميركا اللاتينية.