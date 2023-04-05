بوتين: استخبارات غربية متورطة في «هجمات إرهابية» بروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أجهزة استخبارات غربية لم يُسمّها بالضلوع في «هجمات إرهابية» في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مقتل مدون عسكري روسي شهير في تفجير عبوة ناسفة في سانت بطرسبورغ.

وقال بوتين، خلال ترؤّسه اجتماعًا لمجلس الأمن القومي نُقلت وقائعه عبر التلفزيون إنّ «هناك كل الأسباب للاعتقاد أن دولاً ثالثة وأجهزة استخبارات غربية متورطة في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية» في روسيا كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

تحطم طائرة أوكرانية منطقة روسية حدودية

وفي وقت سابق اليوم، تحطمت طائرة أوكرانية صغيرة في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا واعتقل طيارها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الأمن (إف إس بي)، بحسب وكالة «فرانس برس».

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن أجهزة الأمن أن «الطائرة تحطمت قرب قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك لأسباب مجهولة»، لافتة إلى أن وحدة في حرس الحدود اعتقلت الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار في اتجاه الأراضي الأوكرانية.

- تحطم طائرة أوكرانية صغيرة في منطقة روسية حدودية واعتقال الطيار

فرنسا تدين «الجرائم الروسية»

وفي سياق آخر، أعلنت باريس اليوم الأربعاء، أن القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية في موسكو جدّد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية «إدانة فرنسا الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى».

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إن القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنه «على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 مارس، فإن هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كل الدعم الممكن لمكافحة الإفلات من العقاب».

في السياق نفسه، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين من أن دعم «المعتدي» الروسي في النزاع الأوكراني يعني التحول «إلى شريك في انتهاك القانون الدولي» في إشارة إلى احتمال إرسال الصين أسلحة إلى روسيا.