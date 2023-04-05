تحطم طائرة أوكرانية صغيرة في منطقة روسية حدودية واعتقال الطيار

القاهرة - بوابة الوسط

تحطمت طائرة أوكرانية صغيرة، الأربعاء، في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا واعتقل طيارها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الأمن (إف إس بي).

وقالت أجهزة الأمن، كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي، إن «الطائرة تحطمت قرب قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك لأسباب مجهولة. اعتقلت وحدة في حرس الحدود الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار في اتجاه الأراضي الأوكرانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

فرنسا تدين «الجرائم الروسية»

وعلى صعيد التطورات المرتبطة بالأزمة في أوكرانية، أعلنت باريس، اليوم الأربعاء، أن القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية في موسكوـ جدد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية «إدانة فرنسا الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى».

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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إن القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنه «على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 مارس، فإن هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كل الدعم الممكن لمكافحة الإفلات من العقاب».

في السياق نفسه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين من أن دعم «المعتدي» الروسي في النزاع الأوكراني يعني التحول «إلى شريك في انتهاك القانون الدولي» في إشارة إلى احتمال إرسال الصين أسلحة إلى روسيا.

لكن ماكرون أكد ردا على أسئلة صحفيين أنه لن يهدد بفرض عقوبات خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ، الخميس، «لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي إلى بولندا

كما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء إلى بولندا، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد كما أعلنت الرئاسة البولندية. وقال مارسين بريداتش المستشار في الرئاسة البولندية لتلفزيون «تي في ان 24»، «لقد عبر السيد الرئيس الحدود البولندية، وهو في الأراضي البولندية»، حسب وكالة «فرانس برس».

الطائرة الأوكرانية الصغيرة عقب تحطمها، الأربعاء 5 أبريل 2023 (تويتر)