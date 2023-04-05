  • Alwasat News
Atwasat

تحطم طائرة أوكرانية صغيرة في منطقة روسية حدودية واعتقال الطيار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 08:19 مساء
تحطم طائرة أوكرانية صغيرة في منطقة روسية حدودية واعتقال الطيار
اعتقلت روسيا الطيار الذي حاول الفرار في اتجاه الأراضي الأوكرانية عقب تحطم الطائرة، الأربعاء 5 أبريل 2023 (تويتر)
alwasat radio

تحطمت طائرة أوكرانية صغيرة، الأربعاء، في منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا واعتقل طيارها، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن أجهزة الأمن (إف إس بي).

وقالت أجهزة الأمن، كما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي، إن «الطائرة تحطمت قرب قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك لأسباب مجهولة. اعتقلت وحدة في حرس الحدود الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار في اتجاه الأراضي الأوكرانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

فرنسا تدين «الجرائم الروسية»
وعلى صعيد التطورات المرتبطة بالأزمة في أوكرانية، أعلنت باريس، اليوم الأربعاء، أن القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية في موسكوـ جدد لدى استدعائه من قبل وزارة الخارجية الروسية «إدانة فرنسا الجرائم التي ارتكبها الجيش الروسي في بوتشا وإربين ومدن أوكرانية أخرى».

- زيلينسكي يصل بولندا في زيارة رسمية
- ماكرون من الصين: دعم المعتدي الروسي يعني التحول لشريك له
- فرنسا تجدد إدانة «جرائم» روسيا في أوكرانيا

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «فرانس برس» إن القائم بالأعمال قال لدى استدعائه إنه «على غرار ما قال رئيس الجمهورية في 31 مارس، فإن هذه الجرائم يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب، وفرنسا تقدم لأوكرانيا، منذ بدء النزاع، كل الدعم الممكن لمكافحة الإفلات من العقاب».

في السياق نفسه، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين من أن دعم «المعتدي» الروسي في النزاع الأوكراني يعني التحول «إلى شريك في انتهاك القانون الدولي» في إشارة إلى احتمال إرسال الصين أسلحة إلى روسيا.

لكن ماكرون أكد ردا على أسئلة صحفيين أنه لن يهدد بفرض عقوبات خلال لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ، الخميس، «لأن التهديد ليس الطريقة المناسبة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي إلى بولندا
كما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الأربعاء إلى بولندا، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد كما أعلنت الرئاسة البولندية. وقال مارسين بريداتش المستشار في الرئاسة البولندية لتلفزيون «تي في ان 24»، «لقد عبر السيد الرئيس الحدود البولندية، وهو في الأراضي البولندية»، حسب وكالة «فرانس برس».

الطائرة الأوكرانية الصغيرة عقب تحطمها، الأربعاء 5 أبريل 2023 (تويتر)
الطائرة الأوكرانية الصغيرة عقب تحطمها، الأربعاء 5 أبريل 2023 (تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(

الكاسا وسحوركم علينا (5): أحمد كويفية (إدرينالين(
«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات

«الميزان 6» حـ(6): المعاكسات
كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية

كاريكاتير حليم - هدم معالم بنغازي التاريخية
تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى

تواصل الانتهاكات الإسرائيلية: إصابات واعتقالات واقتحام الأقصى
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا

«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة

مطار أمستردام يعتزم حظر الرحلات الليلية والطائرات الخاصة
«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال

«أرزاق تساق 2023» (حـ7): صانع الجمال
«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري

«أساطير الأكل» (3): رحاليستا في أشهر مطعم مصري
خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية

خلونا نحلموا 4 (حـ8): الحقيبة المدرسية
«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج

«أكلات ماجدة 2» (حـ8): كرات البطاطا المهروسة بالدجاج
الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم

الكاميرا الخفية 2023 (حـ6): مقلب المطعم
«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان

«كلينكا» (2): صحتنا في شهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»

«كتب ليبية 2» (ح5): كتاب «الصقور والصقارة تاريخ الآباء وتراث الأجداد»
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية

«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس

«هنا ليبيا»: فعاليات ليالي المدينة القديمة طرابلس
«أفضل شيف» | الحلقة السادسة

«أفضل شيف» | الحلقة السادسة
اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ

اعتقال أكثر من 350 فلسطينيا داخل المسجد الأقصى.. وغزة ترد بالصواريخ
«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية

«ماريو».. من لعبة فيديو إلى أيقونة في الثقافة الشعبية العالمية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين تتعهد برد حازم على اللقاءات الأميركية مع رئيسة تايوان
الصين تتعهد برد حازم على اللقاءات الأميركية مع رئيسة تايوان
مقتل 3 عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار بالقوقاز الروسي
مقتل 3 عناصر شرطة في تبادل لإطلاق النار بالقوقاز الروسي
الصين تعد مجددا بـ«تدابير حازمة وقوية» بعد لقاء تساي وماكارثي
الصين تعد مجددا بـ«تدابير حازمة وقوية» بعد لقاء تساي وماكارثي
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق الأوسط
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في ......
المزيد
شي يبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي
شي يبدى استعداده للاتصال بزيلينسكي...
ماكرون وشي يرفضان استخدام النووي في أوكرانيا
ماكرون وشي يرفضان استخدام النووي في أوكرانيا...
روسيا تعلن صد توغل لـ«مخربين» أوكرانيين في أراضيها
روسيا تعلن صد توغل لـ«مخربين» أوكرانيين في أراضيها...
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق الأوسط
الصين تريد العمل من أجل «الأمن والاستقرار والتنمية» في الشرق......
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»
ماكرون يعول على شي «لإعادة روسيا إلى رشدها»...
المزيد