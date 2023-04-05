بولندا تطلب «ضمانات أمنية» إضافية لأوكرانيا.. وتوجه رسالة لكييف بشأن مقاتلات «ميغ 29»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، الأربعاء، أن بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» في فيلينيوس في يوليو «ضمانات أمنية إضافية» لأوكرانيا.

وقال دودا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وارسو: «نحاول الحصول على ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا (...) تعزز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزز أيضًا شعور الشعب الأوكراني بالأمان»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وكشف الرئيس البولندي كذلك استعداد بلاده لتسليم كييف «مستقبلًا» كامل أسطولها من مقاتلات «ميغ-29» السوفياتية الصنع، وقال إن بولندا التي سبق أن زودت أوكرانيا ثماني مقاتلات «ميغ-29» على أن ترسل ستًا أخرى قريبًا، ستكون مستقبلًا مستعدة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من «مقاتلات ميغ» والذي يضم ثلاثين طائرة.