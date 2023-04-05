ترامب عن التهم الموجهة له: لم أتخيل أن يحدث هذا في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن ارتيابه بشأن لائحة الاتهام الموجهة إليه، بخصوص دفع مبالغ مالية لشراء صمت ممثلة إباحية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره في مقر إقامته في فلوريدا، وتعد تصريحاته العلنية الأولى منذ اتهامه، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال ترامب: «لم أتخيل أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أميركا (...) لم أتخيل أبدا أنه قد يحدث»، مضيفا «الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا في وجه أولئك الذين يسعون لتدميرها».