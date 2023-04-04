قاضٍ: محاكمة ترامب يمكن أن تبدأ في يناير 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قاضٍ في المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بالتّهم الـ34 التي وجهت إليه الثلاثاء يمكن أن تبدأ في يناير 2024.

وخلال الجلسة التي دفع فيها الملياردير الجمهوري ببراءته من كل التهم الموجّهة إليه قال القاضي خوان ميرشان إن المحاكمة يمكن أن تبدأ في الشهر الأول من العام المقبل، في حين قال وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق إنّهم يفضلون أن تبدأ في ربيع 2024، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن المدعي العام في نيويورك، أن محكمة مانهاتن الجنائية وجهت إلى الرئيس السابق دونالد ترامب 34 تهمة لأنه «رتب» سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، في بيان، إن بوّاباً في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن سري للملياردير قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت، بينما قبضت امرأة 150 ألف دولار كي تتكتم على علاقة عاطفية سريّة تؤكد أنها جمعتها بالرئيس السابق، في حين حصلت ممثلة إباحية سابقة على 130 ألف دولار كي لا تقول شيئاً عن علاقة جنسية تزعم حصولها بينها وبين قطب العقارات السابق.