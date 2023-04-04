محكمة مانهاتن الجنائية تمنح ترامب إطلاقًا غير مشروط

القاهرة - بوابة الوسط

غادر الرئيس الأميركي السابق، الثلاثاء، مقر المحكمة الجنائية في مانهاتن في نيويورك، من دون أن تفرض عليه أي شروط أو مراقبة قضائية، وذلك بعد مثوله التاريخي في قضية احتيال على صلة بدفعه أموالًا لشراء صمت ممثلة إباحية في العام 2016.

وفي الجلسة غير المسبوقة التي أصبح فيها ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجَّه إليه اتهام جنائي، دفع ترامب ببراءته من كل التهم التي وجهها إليه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ والبالغ عددها 34 تهمة، وذلك في ختام تحقيق استمر خمس سنوات، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ترامب يدفع ببرائته أمام المحكمة خلال جلسة استمرت ساعتين

وأمضى الملياردير الجمهوري ساعتين في المحكمة قبل أن يخرج أمام كاميرات المصورين الصحفيين. ومن المقرر أن يتحدث في وقت لاحق الثلاثاء لدى عودته إلى فلوريدا.

ودفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، ببراءته من كل التهم الجنائية الموجهة إليه والمتصلة بدفعه أموالًا لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وذلك في جلسة تاريخية عُقِدت في محكمة بنيويورك.