ترامب يغادر محكمة مانهاتن الجنائية بعد مثوله أمامها في جلسة تاريخية

القاهرة - بوابة الوسط

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، مقر المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بعد أن مثُل أمامها في جلسة تاريخية أصبح معها أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجَّه إليه اتهام جنائي.

ساعتان في المحكمة

وأمضى الملياردير الجمهوري ساعتين في المحكمة قبل أن يخرج أمام كاميرات المصورين الصحفيين. ومن المقرر أن يتحدث في وقت لاحق الثلاثاء لدى عودته إلى فلوريدا، بحسب «فرانس برس».

ودفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، ببراءته من كل التهم الجنائية الموجهة إليه والمتصلة بدفعه أموالًا لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وذلك في جلسة تاريخية عُقِدت في محكمة بنيويورك.

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ويواجه ترامب (76 عامًا) في إطار هذه القضية عشرات التهم، ما من شأنه أن يقلب رأسًا على عقب السباق الرئاسي في انتخابات العام 2024، بحسب «فرانس برس».

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بالحدث «السريالي». وكتب ترامب على «تروث سوشل»، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له، «أنا ذاهب إلى (...) المحكمة. يبدو الأمر سرياليًا للغاية - يا للهول، سيجري توقيفي. لا أصدق أن هذا يحدث في أميركا».