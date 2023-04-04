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الأمم المتحدة: طالبان منعت الأفغانيات من العمل معنا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 08:53 مساء
الأمم المتحدة: طالبان منعت الأفغانيات من العمل معنا
طالبات جامعيات أفغانيات منعهن أمن طالبان من دخول جامعة في كابل، 21 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنّ حركة طالبان أصدرت «أمرا» يقضي بمنع موظفاتها الأفغانيات في سائر أنحاء البلاد من العمل لديها»، مندّدة بقرار «غير مقبول ولا يمكن تصوره».

وقال الناطق باسم المنظّمة الدولية ستيفان دوجاريك، للصحفيين «تم إبلاغنا عبر قنوات عدة بأن الحظر ينطبق على سائر أنحاء البلاد»، وذلك بعد إعلان بعثة الأمم المتّحدة في أفغانستان أنّ حركة طالبات منعت موظفاتها الأفغانيات في ولاية تقع في شرق البلاد من العمل لدى المنظمة الدولية، حسب «فرانس برس».

 ثلاث منظمات غير حكومية تستأنف عملها
وفي 17 يناير، استأنفت ثلاث منظمات غير حكومية، نشاطها جزئياً بمشاركة موظفات في أفغانستان، بعد تلقّي ضمانات من سلطات طالبان بأنّ النساء يمكنهن مواصلة العمل في قطاع الصحة.

وكانت وزارة الاقتصاد الأفغانية أعلنت في 24 ديسمبر، منع النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، بسبب «شكاوى جدية»، تتعلق بعدم احترام ارتداء الحجاب الذي يجب أن يغطّي الجسد والوجه، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى الفور، أعلنت عدّة منظمات غير حكومية، بما في ذلك «لجنة الإنقاذ الدولية» (IRC) و«انقذوا الأطفال» (Save the Children) و«كير» (CARE) وقف نشاطاتها في البلاد، احتجاجاً على هذا القرار، غير أنّ هذه المنظمات استأنفت في الأيام الأخيرة تقديم مساعدات في قطاعي الصحة والغذاء، بمشاركة موظفاتها في عدد من المناطق.

- 3 منظمات أجنبية غير حكومية تعلق عملها في أفغانستان بعد قرار حظر عمل النساء فيها

وقالت المسؤولة في «لجنة الإنقاذ الدولية»، سميرة سيد رحمن، لوكالة «فرانس برس»، «استأنفنا نشاطاتنا في قطاع الصحة مع موظفات» في أربع مناطق.

ضمانات واضحة وموثوقة
وأضافت المنظمة في بيان «نواصل المناقشات مع السلطات الإقليمية لاستئناف الأنشطة الصحية والغذائية في مناطق أخرى».

وتعمل نحو 1260 منظمة غير حكومية في البلاد وفق وزارة الاقتصاد، وتوظف آلاف النساء في مناصب أساسية، سواء في برامج المعونة الغذائية أو في مجالات الصحة والتعليم.

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