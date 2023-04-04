ستولتنبرغ: زيلينسكي مدعوّ لحضور قمّة الحلف الأطلسي في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي الثلاثاء أنّه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة في قمته المقبلة المقرّر عقدها في يوليو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف حضره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا «نتطلّع للقاء زيلينسكي في قمّة فيلنيوس في يوليو»، بحسب «فرانس برس».

وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الثلاثاء، الأمر الذي وصفه أمين الحلف ينس ستولتنبرج بأنه «مناسبة تاريخية»، فيما قالت روسيا إنها ستتخذ «تدابير عسكرية وتقنية» على حدودها الشمالية الغربية، رداً على التهديدات الناتجة عن هذه الخطوة.

مراسم انضمام الدولة الإسكندنافية

وأقيمت في مقر الحلف ببروكسل، مراسم انضمام الدولة الإسكندنافية، التي تتشارك مع روسيا حدوداً بطول 1300 كيلومتر، لتصبح العضو الـ 31 في الحلف، ما زاد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والحلف بمقدار الضعف تقريباً.

وبعد تسليم وثائق الانضمام إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، رُفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي بمقر المنظمة في بروكسل بين علمَي إستونيا وفرنسا بحسب الترتيب الأبجدي.

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واتهمت الخارجية الروسية، فنلندا، في بيان صحفي، بـ «التخلي عن هويتها الذاتية وأي استقلال ميزها في الشؤون الدولية لعقود»، وتوعدت بأن تعتمد روسيا «خطوات ملموسة» من أجل البناء الدفاعي على حدودها الشمالية الغربية.

تحذير روسي من مخاطر نشوب صراع

كما قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، إن انضمام فنلندا إلى الناتو وتحرك الحلف لزيادة استعداده القتالي يزيد من مخاطر نشوب صراع، وأشار إلى أن «بعض الطائرات العسكرية البيلاروسية قادرة الآن على حمل رؤوس نووية وصواريخ إسكندر (الأسرع من الصوت)».

وأوضح شويجو أنه «تم نقل أنظمة روسية إلى بيلاروس، والتي يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية»، مضيفاً أن تدريب الأطقم البيلاروسية على إجراءات استخدام منظومة «إسكندر» بدأ، الإثنين، في روسيا لحماية دولة الاتحاد.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الولايات المتحدة تدرس نقل صواريخ «ATACMS» بمدى يصل إلى 300 كيلومتر إلى كييف، لافتاً إلى أن «القوات الروسية تستهدف الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية المرسلة إلى أوكرانيا سواء في مواقع القتال أو أثناء نقلها».