بلينكن يدعو تركيا والمجر للموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد للأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، تركيا والمجر إلى الموافقة «من دون تأخير» على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد انضمام فنلندا رسميا إلى الحلف.

وقال بلينكن في بيان إثر احتفال رُفع خلاله علم فنلندا أمام مقر الحلف في بروكسل، «نشجع تركيا والمجر على المصادقة على بروتوكولات انضمام السويد من دون تأخير، بحيث نتمكن من استقبال السويد في الحلف الأطلسي في أسرع وقت»، وفق «فرانس برس».

وانضمت فنلندا، الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي لتصبح العضو 31 في هذه المنظومة بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى ثلاثة عقود، مما يشكل نقطة تحول استراتيجية للحلف أثارت غضب روسيا.

فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، في وقت سابق اليوم، خلال حفل في مقر الحلف في بروكسل «نعلن فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه».

- رسمياً.. فنلندا العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي

- لندن تدعو جميع أعضاء حلف «الناتو» للموافقة على انضمام السويد

- بايدن يبدي «فخره» باستقبال فنلندا في حلف شمال الأطلسي

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونن قبل الحفل «هذا بالتأكيد يوم عظيم لفنلندا (...)، لكنه أيضا أمر جيد لحلف شمال الأطلسي».

في وقت سابق، أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأميركي بـ«يوم تاريخي». وقال بلينكن في بروكسل «أستطيع القول إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء» على أوكرانيا.

روسيا تتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة»

ونددت روسيا بخطوة تعد مساسا بأمنها وتوعدت باتخاذ «إجراءات مضادة». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين «هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية».

وأصبحت الدولة الاسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدودًا بطول 1300 كيلومتر، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي في ذكرى تأسيسه في الرابع من أبريل 1949.