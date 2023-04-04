الرئيس الفنلندي يشيد بـ«حقبة جديدة» بعد انضمام بلاده إلى الحلف الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الفنلندي الثلاثاء بـ«حقبة جديدة»، مع انضمام بلاده المحاذية لروسيا إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد عقود من سياسة عدم الانحياز.

وقال الرئيس ساولي نينيستو، قبل أن يرفع العلم الفنلندي رمزيا أمام مقر الحلف في بروكسل إن «حقبة عدم الانحياز العسكري في تاريخنا انتهت. لقد بدأت حقبة جديدة»، وفق «فرانس برس».

وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء «فخره»، باستقبال فنلندا داخل حلف شمال الأطلسي بعدما أصبحت رسميا العضو الحادي والثلاثين فيه.

فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، في وقت سابق اليوم، خلال حفل في مقر الحلف في بروكسل «نعلن فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه».

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وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونن قبل الحفل «هذا بالتأكيد يوم عظيم لفنلندا (...)، لكنه أيضا أمر جيد لحلف شمال الأطلسي».

في وقت سابق، أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأميركي بـ«يوم تاريخي». وقال بلينكن في بروكسل «أستطيع القول إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء» على أوكرانيا.

روسيا تتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة»

ونددت روسيا بخطوة تعد مساسا بأمنها وتوعدت باتخاذ «إجراءات مضادة». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين «هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية».

وأصبحت الدولة الاسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدودًا بطول 1300 كيلومتر، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي في ذكرى تأسيسه في الرابع من أبريل 1949.

ويُرفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي في مقر المنظمة في بروكسل بين علمَي إستونيا وفرنسا حسب الترتيب الأبجدي. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عند وصوله «فنلندا الآن في أمان».