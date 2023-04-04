بايدن يبدي «فخره» باستقبال فنلندا في حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء «فخره»، باستقبال فنلندا داخل حلف شمال الأطلسي بعدما أصبحت رسميا العضو الحادي والثلاثين فيه.

وقال بايدن في بيان «حين شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه العدوانية الوحشية على الشعب الأوكراني، أعتقد أنّه سيتمكّن من إحداث انقسام في أوروبا وحلف شمال الاطلسي. كان مخطئا. اليوم، نحن موحّدون أكثر من أيّ وقت مضى»، مشدّدا على أنّه سيكون «مسرورا» أيضا باستقبال السويد في الحلف «في أسرع وقت»، وفق «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الوصيّ على المعاهدة التأسيسية للحلف الدفاعي، في وقت سابق، خلال حفل في مقر الحلف في بروكسل «نعلن فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الحلف مع تسلمنا وثيقة الانضمام هذه».

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كايكونن قبل الحفل «هذا بالتأكيد يوم عظيم لفنلندا (...)، لكنه أيضا أمر جيد لحلف شمال الأطلسي».

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في وقت سابق، أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، ووزير الخارجية الأميركي بـ«يوم تاريخي». وقال بلينكن في بروكسل «أستطيع القول إن (هذا الانضمام) قد يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن نشكر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عليه، لأنه قام مجددا بتسريع أمر قال إنه يريد تفاديه عبر الاعتداء» على أوكرانيا.

روسيا تتعهد باتخاذ «إجراءات مضادة»

ونددت روسيا بخطوة تعد مساسا بأمنها وتوعدت باتخاذ «إجراءات مضادة». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين «هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية».

وأصبحت الدولة الاسكندنافية التي تتشارك مع روسيا حدودًا بطول 1300 كيلومتر، العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي في ذكرى تأسيسه في الرابع من أبريل 1949.

ويُرفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي في مقر المنظمة في بروكسل بين علمَي إستونيا وفرنسا حسب الترتيب الأبجدي. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عند وصوله «فنلندا الآن في أمان».

50% من القوة العسكرية العالمية

وأضاف «يمثل حلفاء الاطلسي معا 50% من القوة العسكرية العالمية. بالتالي، طالما نحن متحدون فإننا سنحمي بعضنا بعضا وسنقوم بذلك بمصداقية، لن يكون هناك هجوم عسكري على أحد حلفاء الأطلسي».

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى خلط الأوراق الأمنية في أوروبا ودفع بفنلندا والسويد إلى السعي للانضمام إلى الأطلسي.

ومع انضمام فنلندا إلى الناتو، سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والحلف الدفاعي بمقدار الضعف تقريبًا. وستستفيد هلسنكي من الحماية التي يوفرها البند الخامس من ميثاق الناتو الذي ينصّ على أنه إذا تعرضت دولة عضو لهجوم مسلح، فإن الدول الأخرى ستعتبر هذا العمل هجوما مسلحا موجها ضد كل الأعضاء وستتخذ الإجراءات التي تعتبر ضرورية لتقديم المساعدة للبلد المستهدف.