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مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين ترحيل موسكو أطفالا أوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أبريل 2023, 03:56 مساء
مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين ترحيل موسكو أطفالا أوكرانيين
أطفال يحتمون من القصف الروسي في شرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، روسيا بالسماح للمنظمات الدولية بزيارة أطفال أوكرانيين ومدنيين آخرين «تم ترحيلهم قسرا» إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

ويدعو القرار الذي اعتمد، الثلاثاء، موسكو إلى «وقف النقل القسري غير القانوني وترحيل مدنيين وأشخاص آخرين محميين داخل أوكرانيا أو إلى الاتحاد الروسي (...) خصوصا الأطفال، بما يشمل هؤلاء الذين وضعوا في مؤسسات وأولئك غير المصحوبين بذويهم أو الذين فصلوا» عن عائلاتهم. وأقر النص بأغلبية 28 صوتا وامتناع 17 عضوا عن التصويت ومعارضة اثنين (الصين وأريتريا)، حسب «فرانس برس».

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أعربت ، في 13 من شهر مارس الماضي،  عن قلقها إزاء العواقب «الوخيمة» للغزو الروسي لأوكرانيا على الأطفال الموجودين في مؤسسات رعاية، والذين نُقل الآلاف منهم إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية أو إلى روسيا.

 وضع حد للمخاطر التي يواجهها الأطفال
ودعت المنظمة في تقرير نُشر، الحكومة الأوكرانية إلى «تنفيذ عاجل.. للإصلاحات الموعودة في نظامها لرعاية الأطفال»، الذي كان يضمّ قبل الغزو أكثر من 105 آلاف طفل في مؤسسات رعاية وهو أكبر عدد في أوروبا بعد روسيا.

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وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرّاً «أظهرت هذه الحرب الوحشية بشكل صارخ الحاجة إلى وضع حد للمخاطر التي يواجهها الأطفال المودعون في مؤسسات»، مضيفا أنّ «إعادة الأطفال الذين أخذتهم القوات الروسية بشكل غير قانوني، يجب أن تكون أولوية دولية».

 32 ألف طفل في مناطق تخضع للسيطرة الروسية
وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنّه جرى نقل سبعة آلاف طفل على الأقل إلى روسيا أو إلى المناطق المحتلّة، مشيرا إلى أنّ 100 مؤسسة كانت تؤوي نحو 32 ألف طفل قبل العام 2022، موجودة الآن في مناطق تخضع للسيطرة الروسية.

وعلى مدى عقدين تقريباً، سعت أوكرانيا إلى إصلاح نظام رعاية الطفولة، ولكن عدد مؤسسات الأطفال ارتفع من 663 مؤسسة في العام 2015 إلى 727 في العام 2022، كما تسببت الحرب في ارتفاع عدد الأطفال الأيتام أو المنفصلين عن أهلهم.

أزمات نفسية بسبب الحرب
وقالت المنظمة «يتمّ إيداع الأطفال حديثاً في المؤسسات، بما في ذلك أطفال قتل أهلهم أو أصيبوا، وكذلك أطفال يعاني أهلهم من أزمات نفسية بسبب الحرب». وسلّط التقرير المؤلّف من 55 صفحة الضوء على مشاكل أخرى، بما في ذلك الصدمات النفسية للأطفال النازحين والإهمال وعدم كفاية الرعاية بسبب نقص مقدّمي الرعاية.

وقالت المنظمة إنّ «العديد من الأطفال الموجودين في المراكز (الرعاية) اضطرّوا إلى الاحتماء في الأقبية أثناء القصف، من دون كهرباء أو ماء، لأسابيع»، مضيفة أنّ «مجموعة من الأطفال في مؤسسة في ماريوبول لم يتكلموا لمدّة أربعة أيام بعدما جرى إجلاؤهم إلى لفيف في مارس 2022».

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