مقتل 19 شخصاً على الأقل في انزلاق تربة في الكونغو الديموقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم فى انزلاق تربة بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الأحد، على ما ذكر سكان ومسؤولون محليون.

ووقعت الكارثة ظهر الأحد في قرية بولوا بمقاطعة شمال كيفو، بحسب شادراك مبوكانيروا نديبانجا، أحد زعماء القرية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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وأشار إلى مقتل 19 شخصا على الأقل في انزلاق التربة، مضيفا أن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر الاثنين.

هطول أمطار غزيرة

وأكد المسؤول المحلي ألفونس موشيشا ميهينغانو، هذه الحصيلة، مشيراً إلى أنها أولية، مضيفا أن نحو 25 امرأة برفقة أطفالهن، كن يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة، مما أدى إلى طمر بعضهن.

وقال مسافيري بالومه، من سكان بولوا، إنه فقد شقيقته في انزلاق التربة الذي حدث أثناء هطول أمطار غزيرة.