الجيش الأوكراني يؤكد استمرار سيطرته على باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الجيش الأوكراني مساء الأحد أنه ما زال «مسيطرا» على باخموت شرقي أوكرانيا، وذلك قبل ساعات من إعلان شركة «فاغنر» الروسية سيطرتها على المدينة.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على «فيسبوك»، «العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو»، حسب وكالة «فرانس برس».

«فاغنر» تعلن سيطرتها على المدينة

وأعلنت «فاغنر» في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، سيطرتها على مبنى بلدية باخموت، قائلة إن هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة «بالمعنى القانوني».

- «فاغنر» تسيطر على مبنى بلدية باخموت الأوكرانية

وقال قائد الشركة، يفغيني بريغوجين، على «تلغرام»: «بالمعنى القانوني، تمت السيطرة على باخموت. العدو يتركز في المناطق الغربية».