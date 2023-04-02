لجنة تحقيق روسية تكشف تفاصيل الانفجار وراء مقتل مدون عسكري معروف

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت لجنة التحقيق المكلفة التحقيقات الرئيسية في روسيا، مساء الأحد، أن الانفجار الذي وقع داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ وأسفر عن مقتل مدون عسكري معروف، نتج عن «عبوة ناسفة»، لافتة إلى فتح «تحقيق جنائي».

وقال المحققون في بيان «اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ. بحسب معطيات أولية على الأثر، قضى مدون عسكري معروف باسم فلادلين تاتارسكي فيما أصيب أيضًا 19 شخصًا بجروح متفاوتة»، وفق «فرانس برس».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية بحسب مصادرها «وقوع انفجار في مقهى «ستريت بار» في 25 جامعة يونيفرسيتسكايا إمبانكمينت».

قنبلة داخل تمثال صغير

وقالت وسائل إعلام روسية ومدونون عسكريون إن تاتارسكي كان يلتقي بأفراد من الجمهور وأن شخصًا قدم له تمثالًا صغيرًا انفجر على ما يبدو.

وبحسب ما أفادت مصادر للوكالة فإن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة، كانت قوتها التفجيرية أكثر من 200 غرام من مادة «تي إن تي».