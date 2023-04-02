مقتل مدون عسكري روسي معروف في انفجار سان بطرسبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

قُتِل مدون عسكري روسي معروف، الأحد، بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان «إثر الحادث، قضى شخص. إنه المدون العسكري فلادلين تاتارسكي. أصيب 16 شخصًا»، بحسب «فرانس برس».

وذكرت وكالة «تاس» الروسية بحسب مصادرها «وقوع انفجار في مقهى «ستريت بار» في 25 جامعة يونيفرسيتسكايا إمبانكمينت».

قنبلة داخل تمثال صغير

قالت وسائل إعلام روسية ومدونون عسكريون إن تاتارسكي كان يلتقي بأفراد من الجمهور وأن شخصًا قدم له تمثالًا صغيرًا انفجر على ما يبدو.

وبحسب ما أفادت مصادر للوكالة فإن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة، كانت قوتها التفجيرية أكثر من 200 غرام من مادة «تي إن تي».