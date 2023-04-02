بلينكن يطالب لافروف بالإفراج «فورا» عن الصحفي الأميركي الموقوف في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، بالإفراج «فورًا» عن الصحفي الأميركي الذي أوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس، وذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن بلينكن «أعرب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال توقيف روسيا غير المقبول لصحفي أميركي»، مضيفًا أن «وزير الخارجية دعا إلى الإفراج عنه فورًا»، وطالب أيضا بالإفراج عن أميركي آخر هو بول ويلان، بحسب «فرانس برس».

واعتقلت روسيا الصحفي الأميركي الذي يعمل لصالح جريدة «وول ستريت جورنال»، في 30 من مارس، متهمة إياه بالتجسس، وكان الصحفي إيفان غيرشكوفتش، وهو مراسل خبير في شؤون روسيا، يعمل في مدينة «يكاترينبيرغ» وقت اعتقاله.

قررت محكمة روسية الخميس الماضي حبس غيرشكوفيتش، احتياطيًا لمدة شهرين. وذكرت المحكمة في بيان أنه «بقرار من محكمة ليفورتوفو في موسكو في 30 مارس 2023 وفي إطار قضية غيرشكوفيتش إي، المشتبه بارتكابه جريمة (...) جرى اختيار إجراء الحبس الوقائي (...) حتى 29 مايو». ويجوز تمديد حبسه في نهاية هذه المدة، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة من موسكو «الإفراج» عن إيفان غيرشكوفيتش، وخاطب بايدن الحكومة الروسية، قائلا «افرجوا عنه»، وذلك بعدما طلب منه الصحفيون تعليقًا على هذه القضية، فيما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض للقيام بجولة في جنوب الولايات المتحدة.

«يعمل بناء على توجيهات أميركية»

وقالت جريدة وول ستريت جورنال إنها «قلقة للغاية» على سلامته ونفت بشدة الاتهامات الموجهة إليه. وزعم الكرملين أن المراسل اعتقل «متلبسًا». وقال جهاز الأمن الفيدرالي الرورسي إنه «أوقف نشاطات غير مشروعة»، وإن المراسل كان «يعمل بناء على توجيهات أميركية» و «يجمع أسرار الدولة».

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وبعد ساعات، أخذه جهاز الأمن إلى محكمة منطقة ليفرتوفو في موسكو من أجل اعتقاله رسميًا. وشوهد لاحقًا وهو يقاد خارج المبنى قبل أن يُؤخذ بسيارة بعيداً عن المكان. وأمرت المحكمة باحتجازه حتى 29 مايو.

وقال محاميه إنه لم يُسمح له بدخول قاعة المحكمة. وأفادت وكالة «تاس» للأنباء بأن الصحفي نفى التهم الموجهة إليه. وكانت المحكمة قد أخليت في وقت سابق من الموظفين والزوار بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسبما أفادت وكالة «ريا» الروسية الرسمية للأنباء.

تقريره الأخير المنشور في «وول ستريت جورنال»

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي، في بيان رسمي، أن إيفان غيرشكوفتش كان لديه تصريح من وزارة الخارجية أثناء عمله في يكاترينبيرغ، الواقعة على بعد 1800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو. وتحدث في تقريره الأخير، المنشور في «وول ستريت جورنال»، عن تراجع الاقتصاد الروسي وكيف يضطر الكرملين للتعامل مع «النفقات العسكرية المتزايدة» مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.

لكن جهاز الأمن الروسي زعم أن الصحفي احتجز وهو «يعمل بناء على توجيهات أميركية» وأنه «جمع معلومات تشكل سرًا للدولة حول أنشطة إحدى مؤسسات الدفاع الروسية»، وأضاف أن قسم التحقيق في الجهاز بدأ التحقيق في قضية تجسس جنائية.