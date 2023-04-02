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حركة طالبان تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 01:11 مساء
حركة طالبان تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان
صورة من العاصمة البريطانية لندن, 6 مارس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت المنظمة غير الحكومية البريطانية «بريسيديوم نيتوورك» مساء السبت، أن حركة طالبان الحاكمة في كابول تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان، مؤكدة أنها «تعمل من كثب» مع عائلتي اثنين منهم.

من جهتها، قالت الخارجية البريطانية في بيان «نعمل على إقامة اتصال قنصلي مع رعايا بريطانيين محتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال سكوت ريتشاردز أحد أعضاء المنظمة غير الحكومية لشبكة «سكاي نيوز»، «نعتقد أنهم بصحة جيدة ويُعاملون جيدا»، مضيفا «لا سبب لدينا للاعتقاد بأنهم تعرضوا لأي معاملة سيئة مثل التعذيب، وقيل لنا إنهم بحالة جيدة كما نأمل في مثل هذه الظروف».

وتابع ريتشاردز «لم يجر أي اتصال يذكر» بين السلطات والرجلين، اللذين تساعدهما «بريسيديوم نيتوورك».

ويبدو أن طالبان تحتجز منذ يناير اثنين من هؤلاء البريطانيين، ولم يعرف منذ متى جرى احتجاز الثالث.

«سوء فهم» ودعوة لإطلاق سراح هؤلاء
وكشفت وسائل إعلام أن البريطانيين الثلاثة هم كيفن كورنويل (53 عاما)، وهو طبيب في منظمة خيرية، ومدير فندق لعمّال الإغاثة لم يُذكَر اسمه، ومايلز روتليدج أحد المؤثرين على شبكة يوتيوب.

ودعت «بريسيديوم نيتوورك»، في تغريدة طالبان إلى «الانتباه لما نعتقد أنه سوء فهم، وإطلاق سراح هؤلاء الرجال».

وأطلقت حركة طالبان العام الماضي سراح الصحفي التلفزيوني المعروف بيتر جوفينال وأربعة بريطانيين آخرين احتجزتهم ستة أشهر، وذكرت لندن في فبراير 2022، أن جوفينال كان بين «عدد» من البريطانيين المحتجزين لدى الحركة الأفغانية.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن هؤلاء البريطانيين الخمسة «لم يكن لهم أي دور في أنشطة الحكومة البريطانية في أفغانستان، وأنهم سافروا إلى ذلك البلد على الرغم من نصائح السفر للحكومة البريطانية»، مضيفة أن «ذلك كان خطأ».

وصدر هذا الإعلان غداة إطلاق سراح صحفيين أجنبيين أوقفا في كابول، فيما كانا في مهمة لحساب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

«أنشطة مخالفة لقوانين البلاد»
وأحد الصحفيين هو البريطاني أندرو نورث المراسل السابق في «بي بي سي»، الذي غطى الحرب في أفغانستان قبل عقدين ويسافر بانتظام إلى هذا البلد، فيما جرى الإفراج عنهما غداة زيارة قام بها وفد بريطاني لكابول والتقى خلالها رئيس بعثة المملكة المتحدة في أفغانستان هوغو شورتر المقيم حاليا في قطر، وزيرَ الشؤون الخارجية أمير خان متقي.

وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، إنهما «احتُجِزا لعدم حيازتهما بطاقات هوية أو تراخيص أو الوثائق اللازمة».

وفي ذلك الوقت، اتهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية البريطانيين بـ«القيام بأنشطة مخالفة لقوانين البلاد وتقاليد الشعب الأفغاني»، وقال «بعد اجتماعات عدة بين إمارة أفغانستان الإسلامية وبريطانيا العظمى، أطلق سراح هؤلاء الأشخاص (...) وعادوا إلى بلادهم ووعدوا باحترام قوانين أفغانستان وتقاليدها وثقافة شعبها وعدم انتهاكها مرة أخرى».

وعادت حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فيما لم تعترف أي دولة حتى الآن بنظام طالبان الذي أعاد إلى حد كبير منذ توليه السلطة مجددا، تطبيق الشريعة الإسلامية على غرار ما كان يفعل إبان فترة حكمه الأولى بين 1996 و2001.

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