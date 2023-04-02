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الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في مناطق متضررة من تهريب المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 11:38 صباحا
الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في مناطق متضررة من تهريب المخدرات
الرئيس الاكوادوري غييرمو لاسو يتحدث في برنامج تلفزيوني في العاصمة كيتو، 30 مارس 2023. (أ ف ب)
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أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، في خطاب السبت، حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد، وفي مقاطعتين أخريين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة.

وتشمل المنطقة المعنية بالقرار مدينة غواياكيل وبلدتين محيطتين بها، هما دوران وسامبوروندون وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد سانتا إيلينا ولوس ريوس، كما قال الرئيس لاسو في خطابه الذي بثه التلفزيون والإذاعة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولم يحدد لاسو مدة حالة الطوارئ التي ستدخل حيز التنفيذ الأحد وتقضي بحظر تجول بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة ((06,00 و10,00 ت غ).

اضطرابات داخلية وعدو مشترك
ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش، عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.

وقال لاسو «لدينا عدو مشترك هو الانحراف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة».

وأعلنت حالة الطوارئ في غواياكيل ثلاث مرات في 2022. وتخضع مقاطعة إيسميرالداس (شمال غرب) المتاخمة لكولومبيا، لحالة طوارئ لستين يوما منذ مطلع مارس، فيما تشكل واحدة من أكثر المناطق تضررا بالجريمة وتهريب المخدرات.

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وصادرت الإكوادور التي تقع بين كولومبيا والبيرو - أكبر منتجين الكوكايين في العالم - 210 أطنان من المخدرات في 2021، معظمها من الكوكايين المرسل إلى موانئ أوروبية.

وفي 2022، تجاوزت كميات المخدرات التي ضبطت مئتي طن، وأعلنت الحكومة الحرب على المهربين الذين يدافعون بشدة عن طرق المخدرات.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل جرائم القتل بمقدار الضعف تقريبا. وبين 2021 و2022، ارتفع من 14 إلى 25 لكل 100 ألف نسمة، بحسب السلطات.

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