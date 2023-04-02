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الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 10:52 صباحا
الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يرسل وفدا إلى روسيا لمناقشة «إعادة ضبط النظام العالمي»
الساحة الحمراء في موسكو، 6 مايو 2020. (أ ف ب)
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أعلن المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، أنه أرسل مسؤولين كبارا إلى روسيا، في «زيارة عمل» مع حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، بما في ذلك إجراء «مناقشات حول إعادة ضبط النظام العالمي».

وقال الحزب في بيان، إن «هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من حزب روسيا الموحدة أكبر حزب سياسي في روسيا، والحليف القديم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي وصديقه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن الزيارة تتخللها «مناقشات حول إعادة ضبط النظام العالمي من أجل عكس عواقب الاستعمار الجديد، والعالم أحادي القطب الذي كان سائدًا من قبل».

وتواجه جنوب إفريقيا انتقادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا لقربها من موسكو. وتؤكد بريتوريا أنها تتبنى موقفا «محايدا» وترفض الانضمام إلى الدعوات الغربية لإدانة روسيا، موضحة أنها تريد تعزيز الحوار.

حقبة الفصل العنصري
ومن المقرر أن تستضيف الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية في أغسطس قمة بريكس التي تضم البرازيل والصين والهند وروسيا.

وستستمر زيارة ممثلي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي التي بدأت الخميس، حتى الأحد. ويرأس الوفد أوبيد بابيلا عضو اللجنة التنفيذية للحزب التي تتمتع بنفوذ كبير.

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واستضافت جنوب إفريقيا مناورات بحرية مع روسيا والصين، قبالة سواحلها في فبراير الماضي، ما أثار قلقا على الساحة الدولية.

وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، زيارة رسمية إلى بريتوريا في يناير.

وتعود العلاقات بين جنوب إفريقيا وروسيا، إلى حقبة الفصل العنصري مع دعم الكرملين لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الحرب ضد النظام العنصري.

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