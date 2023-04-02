بوركينا فاسو تطرد مراسلتي «لوموند» و«ليبيراسيون» الفرنسيتين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئتا تحرير «لوموند» و«ليبيراسيون»، اليوم الأحد، أن مراسلتي الصحيفتين الفرنسيتين في بوركينا فاسو طردتا مساء السبت، من هذا البلد، ووصفتا الإجراء بأنه «تعسفي» و«غير مقبول».

وكتبت صحيفة لوموند، على موقعها الإلكتروني، «مراسلتنا في بوركينا فاسو صوفي دوس طُردت للتو من البلاد (...) في الوقت نفسه مع زميلتها من ليبراسيون أنييس فيفر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

من جهتها قالت «ليبراسيون»، إن «العقوبة جاءت وجلبت معها التأكيد بأن حرية الصحافة في بوركينا فاسو مهددة بشكل كبير»، موضحة أن مراسلتها وزميلتها في «لوموند» وصلتا «صباح الأحد إلى باريس».