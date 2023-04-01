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وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل 2030

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 08:32 مساء
وزير الدفاع الألماني: لا يمكن سد فجوات التسليح في الجيش قبل 2030
قوات تابعة للجيش الألماني. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أنه عازم على تحقيق زيادة في ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. 

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، تنشرها في عددها غدا الأحد أبريل 2023: «نعلم جميعاً أنه لا يمكن سد الفجوات الحالية بالكامل قبل عام 2030. لذلك يتعين علينا تحديد الأولويات»، والتي تتضمن حماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال الوزير: «بالنسبة لنا، يعني هذا بناء فرقة مجهزة بالكامل بحلول عام 2025 وتقديم مساهمة مناسبة لقوة الرد التابعة للحلف»، بحسب موقع «دوتشية فيلة» الألماني.

وأضاف بيستوريوس في ضوء زيادة متطلبات الجيش: «يتعين على الجيش الألماني إنجاز ثلاث مهام: الدفاع الوطني، والدفاع عن التحالف، وعمليات الأزمات الدولية. ويتطلب هذا مهارات مدعومة بالعتاد والأفراد». وأوضح بيستوريوس أن نقل أسلحة لأوكرانيا لدعمها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا أدى إلى توسيع الفجوات في الجيش الألماني.

 حصة الإنفاق الدفاعي الألماني في الناتج الاقتصادي
ووفقاً لأرقام الناتو، كانت حصة الإنفاق الدفاعي الألماني في الناتج الاقتصادي العام الماضي أقل من 1.5%. وفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني (IW)، من غير المتوقع أن تصل ألمانيا إلى هدف 2% حتى عامي 2024 و2025 - أي عندما يجري تسجيل النفقات من الصندوق الخاص. واعتباراً من عام 2026، من المحتمل أن تكون ألمانيا أقل من 2% مرة أخرى إذا لم تزِد ميزانية الدفاع العادية «بنسبة 5% على الأقل» سنوياً.

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 ومع ذلك، وفي ضوء الحرب في أوكرانيا، رفض الوزير الألماني التحول إلى اقتصاد الحرب، وهو مصطلح يعني تغيير هيكيلية الاقتصاد بأكمله كما لو كانت ألمانيا طرفاً في الحرب. وقال الوزير «هذا ليس نحن وهذا هو السبب في أن هذا ليس مطروحاً للنقاش».

كما أعلن بيستوريوس عن مزيد من التغييرات في الموظفين والهيكلية في وزارة الدفاع. مؤكداً أن فريقه لن يكون أكبر، لكنه «من المفترض أن يتغير». وقد غير بيستوريوس فعلا المفتش العام للجيش الألماني، ووزيرة دولة ورئيسة مكتب المشتريات في الجيش الألماني.

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