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توقيف إيرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 07:38 مساء
توقيف إيرانيتين تعرضتا لاعتداء من رجل لعدم ارتدائهما الحجاب
مشجّعات كرة قدم يحملن أعلامًا إيرانية خلال مباراة بين المنتخب الإيراني والمنتخب الروسي في طهران. (أ ف ب)
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أمرت السلطات الإيرانية بتوقيف امرأتين، حسبما أعلنت السلطة القضائية السبت، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تهجم رجل عليهما بعدما رآهما بدون حجاب.

وأظهر مقطع فيديو انتشر بكثافة على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، امرأتَين في متجر لا ترتديان الحجاب الإلزامي، تتعرّضان لهجوم من رجل بعد مشادة كلامية. ورمى الرجل دلوًا يحوي كمية من اللبن على رأسَيْ المرأتَين، وفق اللقطات، قبل أن يتعارك معه صاحب المتجر، بحسب «فرانس برس».

وأصدرت السلطات الإيرانية مذكرة توقيف بحق الرجل «بتهمة ارتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام»، حسبما أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

ذكرتَي توقيف بحق المرأتين «لارتكابهما فعلًا محظوراً» 
غير أنها أصدرت أيضاً مذكرتَي توقيف بحق المرأتين «لارتكابهما فعلًا محظوراً» بعدم وضع الحجاب. وأضاف الموقع «أُصدرت الإشعارات اللازمة لصاحب المتجر حيث حدث ذلك، من أجل التماشي مع ضوابط القانون والشريعة الإسلامية وفقاً للأنظمة».

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ويأتي ذلك بعد أكثر من ستة أشهر على وفاة الشابة مهسا أميني «22 عامًا» بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

ضرورة أن تضع النساء الإيرانيات الحجاب
اندلعت تظاهرات إثر وفاتها وقُتل مئات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أُوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيرا منها «أعمال شغب» ينخرط فيها «أعداء» الجمهورية الإسلامية.

واليوم السبت، جدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التأكيد على ضرورة أن تضع النساء الإيرانيات الحجاب باعتباره «ضرورة دينية». وقال «الحجاب أمر شرعي والالتزام به واجب».

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