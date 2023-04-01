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شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 06:06 مساء
شاهد: ثمانية قتلى في إعصار وعواصف تضرب الولايات المتحدة
أضرار الإعصار في ليتل روك بولاية أركنسو. (أ ف ب)
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لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في الولايات المتحدة جراء أعاصير وعواصف قوية ضربت الجمعة ولايات أركنسو وإيلينوي وإنديانا، وباتت تتجه نحو شمال شرق البلاد.

في أركنسو، لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب نحو ثلاثين آخرين، وفق ما أفادت إدارة الكوارث في هذه الولاية الريفية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة «فرانس برس».

واستيقظ سكان عاصمة الولاية ليتل روك السبت على مشاهد سيارات مقلوبة وأشجار ضخمة وأعمدة هواتف مقتلعة ومنازل مدمرة. وقال فرانك سكوت رئيس بلدية ليتل روك للصحفيين إن «نحو ثلاثين شخصاً نُقلوا إلى مستشفيات» في المدينة. 

أما بلدة وين في شمال شرق الولاية فقد صارت «مقسمة تقريباً بسبب الأضرار الممتدة من الشرق إلى الغرب»، وفق ما صرحت رئيسة البلدية جينيفر هوبس لشبكة «سي إن إن». وأعلنت حاكمة الولاية سارة هاكابي حالة الطوارئ ونشرت مئة من أفراد الحرس الوطني. وكتبت هاكابي في تغريدة بعد ذلك أن «وسط اركنسو أصيب بأضرار جسيمة».

انهيار سقف قاعة حفلات 
في شمال البلاد في بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو في ولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية بعد مرور عاصفة شديدة بينما كان الجمهور يشاهد عرضًا لفرقة موسيقى الميتال، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وصرح شون شادل رئيس إطفاء بلفيدير أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب 28 آخرون بجروح بينهم خمسة جرى نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بجروح خطيرة. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وصول أكثر من عشرين سيارة إسعاف إلى الموقع.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إجلاء جرحى على نقالات، بينما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ركاماً وفجوة كبيرة في السقف.

وفي ولاية إنديانا المجاورة (شمال)، قتل ثلاثة أشخاص في عاصفة في مقاطعة سوليفان، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن السلطات. وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر سقوط أعمدة للهواتف ومنازل منهارة وركاماً على الطرق.

انقطاع التيار الكهربائي عن 154 ألف منزل
انقطع التيار الكهربائي عن 154 ألف منزل على الأقل السبت، بحسب موقع «باور أوترج» الأميركي. كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من رياح عاتية وعواصف قوية قد تضرب السبت شمال شرق البلاد وخصوصا أوهايو.

والأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها.

قبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسبباً بمقتل 25 شخصًا ومخلفا أضراراً جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة. وفي ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصاً مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.

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