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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 05:03 مساء
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية
كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت، أن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي تتمتع بنفوذ كبير، اتهمت أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، واستندت في تأكيدها إلى عريضة على الإنترنت في أوكرانيا وقع عليها أقل من ألف شخص حتى الآن.

وقالت كيم إن هذا مثل هذه العريضة قد تكون مخططاً سياسياً من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم، بحسب «رويترز».

موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية
وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، جرى تقديم عريضة شعبية نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكراني يوم الخميس تدعو أوكرانيا إلى نشر أسلحة نووية على أراضيها أو تسليح نفسها بأسلحة نووية.

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وبحلول ظهيرة اليوم السبت، وقع على العريضة 611 شخصاً، وهو عدد أقل بكثير من 25 ألف توقيع لازمة للاستجابة من زيلينسكي. ولم يعلق المسؤولون في كييف على العريضة حتى الآن.

وتقيم كوريا الشمالية علاقات أوثق مع الكرملين وسط عزلة مشتركة فرضها الغرب على البلدين ودعمت بيونجيانج موقف موسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، بما في ذلك ضمها اللاحق لأجزاء من أوكرانيا في تحرك استنكرته أغلب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بوصفه غير مشروع. وتنفي كوريا الشمالية تزويد موسكو بالأسلحة.

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