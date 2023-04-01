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رئيس السلطة القضائية في إيران يتوعد بملاحقة النساء غير المحجبات «بلا رأفة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 01:46 مساء
رئيس السلطة القضائية في إيران يتوعد بملاحقة النساء غير المحجبات «بلا رأفة»
إيرانيات يضعن الحجاب والنقاب في طهران، (أرشيفية : رويترز)
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هدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني أجئي، بملاحقة من يظهرن في الأماكن العامة غير محجبات «دون رأفة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت، في ظل تزايد عدد النساء المتحديات لقواعد الملبس الإلزامية.

ويأتي تحذير رئيس السلطة القضائية، في أعقاب بيان لوزارة الداخلية يوم الخميس، دعم قانون الحجاب الإلزامي للحكومة، بحسب وكالة «رويترز».

ونقلت عدة مواقع إخبارية عن أجئي القول «عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء لقيمنا»، مضيفا أن من «يرتكبن مثل هذه الأفعال المخلة سيعاقبن.. وسيحاكمن بلا رأفة»، دون أن يحدد العقوبة.

تدابير عنيفة لإخماد الاحتجاجات
وقال أجئي إن رجال إنفاذ القانون «ملزمون بإحالة الجرائم الواضحة وأي نوع من الإخلال بالقانون الديني في الأماكن العامة، إلى السلطات القضائية».

وخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة الكردية مهسا أميني، 22 عاما في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي، بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.

واتخذت قوات الأمن تدابير عنيفة لإخماد احتجاجات استمرت لشهور في عموم البلاد بعد وفاة الشابة الكردية.

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ومع ذلك تظهر نساء بشكل متزايد بدون حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في أنحاء البلاد، بالرغم من أن هذا يعرضهن للاحتجاز بتهمة مخالفة قواعد الملبس الإلزامية. وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.

وبموجب تفسير الشريعة الإسلامية في القانون الإيراني الذي وضع بعد ثورة 1979، فإن النساء ملزمات بتغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامة أو الاحتجاز.

وقال بيان وزارة الداخلية، الذي وصف الحجاب بأنه «من ركائز حضارة الشعب الإيراني وأحد المبادئ العملية لجمهورية إيران الإسلامية»، إنه لن يكون هناك «تراجع أو تسامح» في هذا الشأن.

وحث البيان المواطنين على مجابهة النساء غير المحجبات، وشجعت توجيهات مماثلة في عقود ماضية متشددين على مهاجمة النساء دون خوف من العقاب.

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