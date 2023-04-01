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اليونان تطلب دعما ماليا لمد سياج يحد من تدفق المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 12:03 مساء
اليونان تطلب دعما ماليا لمد سياج يحد من تدفق المهاجرين
مخيم كارا تيبي للاجئين والمهاجرين على جزيرة ليسبوس، 14 أكتوبر 2020. (أ ف ب)
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دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الاتحاد الأوروبي الجمعة، لأن «يدرس بجدية» تمويل توسيع سياج معدني ضد المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وصرح رئيس الحكومة لوكالة «فرانس برس»، على هامش زيارة على طول هذه الحدود في فيريس (شمال شرق) «أعتقد أن الوقت حان ليدرس الاتحاد الأوروبي بجدية تقديم تمويل أوروبي لهذا النوع من المشاريع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال «نحن نساهم في الأمن الأوروبي، ونساهم أيضًا في سياسة لجوء أوروبية أكثر فاعلية».

وقررت أثينا أن تزيد 35 كيلومترا خلال عام لهذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار، ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا.

«لا أموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض»
ويبلغ طول السياج حاليًا 37,5 كيلومتر، حسب بيانات حكومية، فيما تريد الحكومة زيادة طوله بعد ذلك 100 كيلومتر إضافية بحلول 2026.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني مرارًا أنه حتى بدون تمويل الاتحاد الأوروبي، سيجرى تمويل هذه العملية البالغة كلفتها نحو مئة مليون يورو، من الميزانية الوطنية.

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وبعدما ذكر بأن هذا السياج الذي تدينه خصوصا منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المهاجرين، يشكل «حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي»، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أن هذا السياج يعد «مساهمة كبيرة» في تحقيق «اتفاق جديد بشأن الهجرة واللجوء» لأنه يتيح حماية الحدود الخارجية.

وعاد النقاش حول تمويل حواجز من هذا النوع لمكافحة الهجرة غير النظامية، من جديد خلال قمة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فبراير.

وطالبت النمسا باستخدام الميزانية الأوروبية لتعزيز السياج، الذي أقامته بلغاريا على حدودها مع تركيا. ومع ذلك كررت المفوضية الأوروبية في يناير، معارضتها لتمويل الاتحاد الأوروبي لجدران وأسوار.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، «لا أموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. إذا أنفقنا أموالًا على الجدران أو الأسوار فلن يكون هناك أموال لأمور أخرى».

وفي أكتوبر 2021 طلبت 12 دولة بينها اليونان، من الاتحاد الأوروبي تمويل هذا النوع من الحواجز للتصدي لوصول المهاجرين عبر بيلاروس.

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