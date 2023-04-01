المحكمة العليا في بيرو تثبت قرار الحبس الاحتياطي للرئيس السابق كاستيو 36 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت محكمة استئناف في بيرو، الجمعة قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهرا للرئيس السابق بيدرو كاستيو، المتهم بالفساد والمعتقل منذ ديسمبر الماضي، بتهمة التمرد بعد محاولة انقلاب مفترضة.

وورد في تغريدة على حساب المحكمة العليا، على «تويتر»، «تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهرًا بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية من بين تهم أخرى»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عامًا) في السجن حتى ديسمبر 2025، بينما تتقدم النيابة في تحقيقاتها وتقرر ما إذا كانت سيجرى محاكمته على الجريمتين.

كاستيو «مختطف ظلما»

وفي العاشر من مارس، أعلن القاضي خوان كارلوس شيكلي في جلسة استماع افتراضية تمديد فترة الاحتجاز الوقائي لكاستيو من 18 إلى 36 شهرًا لمحاولته حل البرلمان بشكل غير دستوري، والتدخل في النظام القضائي والحكم بمراسيم، فيما أعلن الرئيس السابق أنه سيستأنف القرار.

وهناك وزيران سابقان في حكومة كاستيو، مسجونان في إطار قضية الفساد.

وينفي كاستيو اليساري ورئيس نقابة للمعلمين، تهم الفساد ويعتبر أنه «مختطف ظلما». ويعتبر الادعاء أن كاستيو كان على رأس شبكة فساد وغسل أموال وصفقات عامة، تتألف من عائلته ووسطه السياسي.

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الرئيس البيروفي السابق الذي انتخب في 2021 ليحكم حتى 2026، أقصي من منصبه بعد 17 شهرا على بدء ولايته.

وبعد فشل محاولته لحل البرلمان أُقيل كاستيو من منصبه واقتيد في السابع من ديسمبر إلى سجن في ارباديو وهو مركز احتجاز صغير لكبار موظفي الخدمة المدنية، يقع في مباني مديرية العمليات الخاصة للشرطة في شرق العاصمة ليما.

وأثار سقوطه وتعيين نائبته دينا بولوارتي، موجة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، أدت إلى سقوط حوالى خمسين قتيلاً ونحو 600 جريح.

ويطالب أنصار كاستيو باستقالة بولوارتي وحل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة هذا العام.