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11 قتيلا في تدافع خلال توزيع تبرعات بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 10:16 صباحا
11 قتيلا في تدافع خلال توزيع تبرعات بباكستان
أقرباء أحد ضحايا تدافع في مدينة كراتشي الباكستاني، 31 مارس 2023. (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الباكستانية مصرع 11 شخصا على الأقلّ في مدينة كراتشي بجنوب باكستان، الجمعة، في تدافع حصل عندما هرع حشد باتجاه مصنع يجري فيه توزيع تبرّعات غذائية بمناسبة شهر رمضان.

وصرح المسؤول في شرطة بالديا تاون غرب كراتشي، فداء جنواري، لوكالة «فرانس برس»، إنّ التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحيّ يوزع تبرّعات غذائية، مضيفا «سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت فاطمة نور (22 عاما)، التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع «عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل».

وذكر مسؤول في الإدارة المحلية، أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.

وصرح الناطق محمد فروخ، بأن جثث ست نساء وثلاثة أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

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أوضح مسؤول في جمعية «ريسكيو» لعمليات الإغاثة، لـ«فرانس برس»، أنه جرى نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.

وأكدت سمية سيد طارق الجراحة في الشرطة، أن عدد القتلى بلغ 11 في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وبين القتلى جدة أسماء أحمد (30 عاما)، وابنة شقيقتها، إذ تقول أسماء «نأتي إلى المصنع كل عام من أجل الزكاة»، مضيفة «بدأوا بضرب النساء بعصي (الغولف) ودفعهن»، مشيرة إلى أن «الفوضى سادت في كل مكان».

أزمة اقتصادية حادة
وقال جنواري إن ثلاثة من موظفي الشركة أوقفوا لعدم إبلاغهم الشرطة بعملية التوزيع مسبقا، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الحشد.

والأسبوع الماضي، في اليوم الأول من رمضان، قُتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في شمال غرب باكستان، في تدافع للحصول على الدقيق.

وتشهد باكستان منذ أشهر أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية بمقدار النصف تقريبًا وبلوغ التضخم مستويات قياسية.

وتفاقم الوضع بسبب أزمة الطاقة العالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا والفيضانات بسبب الأمطار الموسمية التي غمرت ثلث البلاد في 2022.

ويحاول رئيس الوزراء شهباز شريف، تفعيل الشريحة التالية من برنامج قرض بقيمة 6,5 مليار دولار أبرم في 2019 مع صندوق النقد الدولي، لكن المؤسسة المالية الدولية تطالب بإصلاحات جذرية تشمل زيادات ضريبية وتخفيض كبير في الإعانات، قبل دفع الشريحة.

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