أميركا تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون بالجيش الأميركي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قررت تمديد مهمة المجموعة الهجومية المرافقة لحاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش لتوفير خيارات لصانعي السياسات بعد هجمات دموية شنتها قوات مدعومة من إيران في سورية الأسبوع الماضي، وفق وكالة رويترز.

ومن المرجح أن يعني القرار عدم عودة المجموعة الهجومية التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي والموجودة حالياً في منطقة العمليات التابعة للقيادة الأوروبية إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة حسب الجدول المقرر. وأكد الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي تمديد مهمة المجموعة الهجومية المرافقة لحاملة الطائرات.

تمديد مهمة «جورج إتش.دبليو بوش»

وقال بوتشينو في بيان إن «تمديد مهمة المجموعة الهجومية المرافقة لحاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش، وتتضمن سفن لافيت جالف وديلبيرت دي.بلاك وأركتيك، يسمح بخيارات لتعزيز محتمل لقدرات القيادة المركزية الأميركية للاستجابة لمجموعة من الطوارئ في الشرق الأوسط». وأشار بوتشينو إلى نشر مقرر وسريع لسرب طائرات هجومية من طراز «إيه-10» في المنطقة.

وقال مسؤول أميركي، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن المجموعة الهجومية من المتوقع أن تظل في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية. وجاءت أنباء نشر السفن بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) ارتفاع عدد الجنود المصابين في هجمات الأسبوع الماضي في سورية إلى 12 جندياً بعد تشخيص ستة عسكريين أميركيين بإصابات دماغية. وأسفرت الهجمات أيضاً عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر.

وحذر الرئيس جو بايدن إيران الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة ستردّ بقوة لحماية الأميركيين. وأشارت تقديرات البنتاجون إلى مقتل نحو ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سورية، في ضربات متبادلة بدأت مع الهجوم في 23 مارس على القاعدة الأميركية بالقرب من مدينة الحسكة السورية.

وقال البيت الأبيض يوم الإثنين إن الحوادث لن تؤدي إلى سحب القوات الأميركية المنتشرة منذ نحو ثماني سنوات في سوريا حيث تقاتل إلى جانب شركاء محليين يقودهم الأكراد فلول تنظيم داعش. لكن الولايات المتحدة أعطت الأولوية رسمياً في سياسات الأمن القومي لروسيا وأوكرانيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي على حساب الشرق الأوسط بعد عقدين من التدخل الأميركي في المنطقة في إطار حربها العالمية على الإرهاب. وأدى ذلك إلى خفض عدد العسكريين الأميركيين والعتاد في الشرق الأوسط.