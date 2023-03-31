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روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 03:02 مساء
روسيا تتبني «عقيدة جديدة» للقضاء على «هيمنة» الغربيين في العالم
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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حددت روسيا القضاء على «هيمنة» الولايات المتحدة والغربيين على العالم، «أولوية» لها، بحسب وكالة «فرانس برس».

واعتبرت روسيا أنها «حضارة» تدافع عن الناطقين بالروسية، وذلك بحسب عقيدتها الجديدة في السياسة الخارجية والتي نشرت الجمعة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تبني موسكو استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر «تهديدات وجودية» لموسكو في أجواء الخلافات المتصاعدة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، مبررا تبني هذه الخطة الجديدة، إن «الاضطرابات على الساحة الدولية» تجبر روسيا، على «تكييف وثائق التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها»، وفق وكالة «فرانس برس».

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