سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: روسيا «يجب ألا تكون عضوا دائما» في مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، الخميس، أن روسيا «يجب ألا تكون» عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

وقالت توماس-غرينفيلد، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، من كوستاريكا، حيث تشارك في قمة الديموقراطية، إن «روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، يجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا لكن ميثاق (الأمم المتحدة) لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم».

جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من السبت، لمدة شهر خلفا لموزمبيق.

وأكدت السفيرة الأميركية، أنها تتوقع من روسيا أن تتصرف «بطريقة مهنية» حين تتولى الرئاسة، رغم تشكيكها في ذلك، قائلة «نتوقع أيضا أن تسعى لفرص للدفع قدما بحملتها للتضليل الإعلامي ضد أوكرانيا والولايات المتحدة، وكل حلفائنا».

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وتابعت «في كل فرصة، نعبر عن قلقنا بشأن تصرفات روسيا»، مكررة تنديد واشنطن بـ«جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها» في أوكرانيا.

وشددت توماس-غرينفيلد، على أن الولايات المتحدة ستدين تصرفات موسكو، وستطلع العالم بأسره على «ما تقوم به روسيا وعواقب أفعالها ضد أوكرانيا».

واشنطن تحترم سياسة «الصين الواحدة»

وفيما يتعلق بالمعركة الدبلوماسية بين الصين وتايوان لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول أميركا اللاتينية، أكدت توماس-غرينفيلد أن واشنطن تحترم سياسة «الصين الواحدة» التي تشجعها بكين وتعتبر الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي جزءا من أراضيها.

لكن الدبلوماسية الأميركية اعتبرت أنه لدى الولايات المتحدة وتايوان «شراكة قوية»، وأنهما تدعمان حقوق الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر تايوانية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أقامت هندوراس علاقات دبلوماسية مع الصين، وقطعت علاقاتها مع تايوان.

كما تحدثت السفيرة الأميركية عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هايتي، وإمكانية حصول تدخل دولي، وفق ما اقترح قبل أيام وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.

وقالت «نحن قلقون جدا إزاء وضع هايتي.. الوضع تدهور في الأشهر الماضية»، معترفة في الوقت نفسه بانها تجري مباحثات حول «طريقة تنظيم قوة دولية من خارج إطار الأمم المتحدة».