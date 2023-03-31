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البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 12:19 صباحا
البرلمان التركي يصادق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
جلسة سابقة للبرلمان التركي, (أرشيفية: الإنترنت)
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باتت تركيا، الخميس، آخر دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تصادق على طلب انضمام فنلندا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووافق النواب الأتراك بالإجماع على انضمام الدولة الاسكندنافية بعد أسبوعين من إعطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباركته لانضمام فنلندا بشكل علني، بحسب وكالة «فرانس برس».

ستولتنبرغ يرحب
ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ على خطوة البرلمان التركي، قائلاً إن ذلك سيجعل «أسرة الناتو أقوى وأكثر أمانا».

وكتب المسؤول النروجي على تويتر «أرحب بتصويت» البرلمان التركي «لاستكمال المصادقة على عضوية فنلندا»، مضيفًا «هذا سيجعل أسرة الناتو بكاملها أقوى وأكثر أمانا».

رئيس فنلندا يشكر دول حلف شمال الأطلسي
كما شكر الرئيس الفنلندي الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على دعمها انضمام بلاده إلى التحالف، وهو أمر بات وشيكا بعد إعطاء البرلمان التركي مساء الخميس موافقته التي كانت لا تزال ضروريّة.

وقال سولي نينيستو في بيان «أريد أن أشكرها جميعها على ثقتها ودعمها»، متمنيا انضمام السويد «في أقرب وقت ممكن» إلى الحلف، وهي أيضا دولة مرشحة لكن تركيا لا تزال تعوق انضمامها.

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