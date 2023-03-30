واشنطن قلقة من رئاسة روسيا مجلس الأمن الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

حثّ البيت الأبيض روسيا، الخميس، على التحلي بالمهنية عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، قائلاً إنه لا يوجد سبيل لمنع موسكو من تولي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية: «نحث روسيا على التصرف بمهنية. نتوقع أن تواصل روسيا استخدام مقعدها في المجلس لنشر معلومات مضللة» وتبرير أفعالها في أوكرانيا، حسب ما أفادت وكالة «رويترز».

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وأضافت جان بيير «للأسف، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي ممكن لتغيير ذلك الواقع.. الحقيقة هي أن هذا هو أكبر منصب، ويتناوبه أعضاء المجلس شهرياً وفقا للترتيب الأبجدي».