لندن تدين اعتقال روسيا صحفيًا أميركيًا

القاهرة - بوابة الوسط

دانت لندن الخميس «الازدراء الكامل» بحرية الصحافة من جانب روسيا، إثر توقيف وحبس صحفي أميركي يعمل في صحيفة وول ستريت جورنال بتهمة التجسس.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على «تويتر» أن «قرار روسيا بتوقيف صحفي أميركي يظهر ازدراءها الكامل بحرية الصحافة»، مضيفًا «نقف إلى جانب الولايات المتحدة دفاعاً عن هذه المبادىء الديموقراطية الأساسية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن قلقه البالغ لتوقيف صحفي أميركي في روسيا بتهمة التجسس، مندداً بما تقوم به موسكو لـ«معاقبة الصحافة».

وقال بلينكن في بيان: «نبدي قلقنا البالغ لتوقيف صحفي أميركي»، في إشارة إلى مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش.