  • Alwasat News
Atwasat

طهران: حكم العدل الدولية بشأن الأصول المجمدة يؤكد مشروعية مطالبنا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 07:41 مساء
طهران: حكم العدل الدولية بشأن الأصول المجمدة يؤكد مشروعية مطالبنا
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن طلبها الإفراج عن أصول مجمدة لها في الولايا ت المتحدة بأنه يؤكد مشروعية المطالب الإيرانية.

ورأت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة أن واشنطن انتهكت حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن الحكم الصادر اليوم الخميس «يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ورفضت محكمة العدل اليوم طلبا تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالى ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.

في المقابل، اعتبر المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية ريتش فيسيك أن القرار «انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية»، وذلك في تعليق عقب حضوره جلسة المحكمة في لاهاي اليوم الخميس.

وأكدت المحكمة عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها، مع إقراراها بأن واشنطن انتهكت حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان

اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
كاريكاتير خيري - سلسلة انهيارات في القطاع المصرفي

كاريكاتير خيري - سلسلة انهيارات في القطاع المصرفي
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
الكرملين يحذر واشنطن من أي «رد انتقامي» بعد توقيف مراسل «وول ستريت جورنال»

الكرملين يحذر واشنطن من أي «رد انتقامي» بعد توقيف مراسل «وول ستريت جورنال»
والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022

دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محكمة روسية تقضي بحبس صحفي أميركي متهم بالتجسس احتياطا لمدة شهرين
محكمة روسية تقضي بحبس صحفي أميركي متهم بالتجسس احتياطا لمدة شهرين
وزير خارجية روسيا يترأس اجتماعا لمجلس الأمن في نيويورك خلال أبريل
وزير خارجية روسيا يترأس اجتماعا لمجلس الأمن في نيويورك خلال أبريل
«العدل الدولية» ترفض طلب إيران الإفراج عن أصول مجمدة في الولايات المتحدة
«العدل الدولية» ترفض طلب إيران الإفراج عن أصول مجمدة في الولايات ...
بلينكن يبدي قلقه البالغ لتوقيف صحفي أميركي في روسيا بتهمة التجسس
بلينكن يبدي قلقه البالغ لتوقيف صحفي أميركي في روسيا بتهمة التجسس
البيت الأبيض: روسيا تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة من كوريا الشمالية
البيت الأبيض: روسيا تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة من كوريا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
المزيد
بابا الفاتيكان ينجز أعماله من غرفته في المستشفى بعد صعوبات في التنفس
بابا الفاتيكان ينجز أعماله من غرفته في المستشفى بعد صعوبات ......
لندن تدين اعتقال روسيا صحفيًا أميركيًا
لندن تدين اعتقال روسيا صحفيًا أميركيًا...
طهران: حكم العدل الدولية بشأن الأصول المجمدة يؤكد مشروعية مطالبنا
طهران: حكم العدل الدولية بشأن الأصول المجمدة يؤكد مشروعية ......
البيت الأبيض: روسيا تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة من كوريا الشمالية
البيت الأبيض: روسيا تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة من كوريا......
بلينكن يبدي قلقه البالغ لتوقيف صحفي أميركي في روسيا بتهمة التجسس
بلينكن يبدي قلقه البالغ لتوقيف صحفي أميركي في روسيا بتهمة ......
المزيد