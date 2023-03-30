طهران: حكم العدل الدولية بشأن الأصول المجمدة يؤكد مشروعية مطالبنا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن طلبها الإفراج عن أصول مجمدة لها في الولايا ت المتحدة بأنه يؤكد مشروعية المطالب الإيرانية.

ورأت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة أن واشنطن انتهكت حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن الحكم الصادر اليوم الخميس «يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ورفضت محكمة العدل اليوم طلبا تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالى ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.

في المقابل، اعتبر المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية ريتش فيسيك أن القرار «انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية»، وذلك في تعليق عقب حضوره جلسة المحكمة في لاهاي اليوم الخميس.

وأكدت المحكمة عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها، مع إقراراها بأن واشنطن انتهكت حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم.