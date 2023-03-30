البيت الأبيض: روسيا تسعى للحصول على مزيد من الأسلحة من كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

قال البيت الابيض الخميس إن روسيا تواصل سعيها للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية بهدف استخدامها في النزاع الأوكراني، وذلك بعدما زودت بيونغ يانغ مجموعة «فاغنر» التي تقاتل على الجبهات الأمامية ذخائر مدفعية.

وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي: «لدينا معلومات جديدة مفادها أن روسيا تسعى في شكل حثيث الى الحصول من كوريا الشمالية على مزيد من الذخائر».

إلى ذلك، أعلن المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية ريتش فيسيك أن قرار محكمة العدل الدولية برفض الإفراج عن أصول مجمدة لإيران «انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية»، وذلك في تعليق عقب حضوره جلسة المحكمة في لاهاي اليوم الخميس.

وأكدت المحكمة عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها، مع إقراراها بأن واشنطن انتهكت حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم.