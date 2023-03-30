بعد توقيف مراسل «وول ستريت».. روسيا: من السابق لأوانه مناقشة تبادل أسرى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الخميس، أنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة التحدث عن عملية تبادل أسرى، وذلك بعد توقيف مراسل جريدة «وول ستريت جورنال» بتهمة التجسس في روسيا.

وقال ريابكوف: «لن أثير هذه المسألة الآن، لأنه كما تعلمون، حصلت عمليات تبادل في الماضي لأشخاص كانوا يمضون أصلا عقوبات، بمن فيهم مواطنون أميركيون، بتهم خطيرة جدا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت أجهزة الأمن الروسية توقيف مراسل جريدة «وول ستريت جرنال» الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس. وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته «فرانس برس»، إنه «أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لجريدة وول ستريت جرنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش»، موضحا أنه يشتبه بـ«تجسس الصحفي» لحساب واشنطن.