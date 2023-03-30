مخاوف من وقوع قتلى جراء تحطم طائرتين للجيش الأميركي في كنتاكي

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم ولاية كنتاكي الأميركية آندي بيشير اليوم الخميس إنه من المتوقع سقوط قتلى بعد تحطم طائرتين هليكوبتر «بلاك هوك» خلال مهمة تدريب روتينية في سماء الولاية في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء.

وذكرت قاعدة «فورت كامبل» التابعة للجيش الأميركي في بيان لـ«رويترز» أنه لم يُعرف بعد وضع أفراد الطاقمين، دون أن توضح عدد من كانوا على متن الطائرتين.

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وكتب بيشير في تغريدة على «تويتر»، «تلقينا بعض الأخبار الصادمة من فورت كامبل، إذ تشير تقارير أولية لحادث هليكوبتر وتوقعات بسقوط قتلى»، مضيفا أن السلطات المحلية وخدمات الطوارئ تتعامل مع الحادث.

حادث الطائرتين

وكان الطاقمان يحلقان بطائرتي هليكوبتر تشغلهما الفرقة 101 المحمولة جوا، وتحطمتا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقاطعة تريج في كنتاكي، وفقا لمكتب الشؤون العامة في فورت كامبل.

وأشار البيان إلى أن «القيادة تركز حاليا على رعاية العسكريين وعائلاتهم»، فيما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.