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روسيا: مراسل «وول ستريت جورنال» ضُبط بالجرم المشهود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 12:20 مساء
روسيا: مراسل «وول ستريت جورنال» ضُبط بالجرم المشهود
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. (الإنترنت)
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن مراسل جريدة «وول ستريت جورنال» الذي أوقفته روسيا بتهمة «التجسس» ضبط «بالجرم المشهود».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «تلغرام»: «ما كان يقوم به المتعاون مع جريدة وول ستريت جورنال الأميركية في إيكاترينبرغ ليس له أي علاقة بالصحافة»، مضيفة أن المراسل «ليس أول غربي معروف يضبط بالجرم المشهود»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

«وول ستريت جورنال» تشعر بـ«قلق بالغ»
وفي وقت سابق، أعلنت أجهزة الأمن الروسية توقيف مراسل جريدة «وول ستريت جرنال» الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس.

- «وول ستريت جورنال» تعبر عن «قلقها البالغ» بعد توقيف مراسلها في روسيا

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته «فرانس برس»، إنه «أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لجريدة وول ستريت جرنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش»، موضحا أنه يشتبه بـ«تجسس الصحفي» لحساب واشنطن.

ولاحقا، أعربت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن «قلقها البالغ» إزاء توقيف مراسلها إيفان غيرشكوفيتش، وقالت في بيان نقلته «فرانس برس» إن «وول ستريت جورنال تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة السيد غيرشكوفيتش».

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