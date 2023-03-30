«وول ستريت جورنال» تعبر عن «قلقها البالغ» بعد توقيف مراسلها في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، الخميس، عن «قلقها البالغ» إزاء توقيف مراسلها إيفان غيرشكوفيتش بعد إعلان أجهزة الأمن الروسية توقيفه بتهمة التجسس.

وقالت الجريدة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «وول ستريت جورنال تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة السيد غيرشكوفيتش».

وفي وقت سابق، أعلنت أجهزة الأمن الروسية توقيف مراسل جريدة «وول ستريت جرنال» الأميركية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس. وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته «فرانس برس»، إنه «أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد (...) لمكتب موسكو لجريدة وول ستريت جرنال الأميركية المواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش»، موضحا أنه يشتبه بـ«تجسس الصحفي» لحساب واشنطن.