  • Alwasat News
Atwasat

«الشيوخ» الأميركي يلغي قانونا أعطى الإذن لشن حربين على العراق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 09:21 صباحا
«الشيوخ» الأميركي يلغي قانونا أعطى الإذن لشن حربين على العراق
مبنى الكونغرس الأميركي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح نصّ تشريعي يلغي قانونا أعطى الإذن لشنّ حربي العراق، بعد 20 عاما على غزو القوات الأميركية هذا البلد للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين من السلطة.

والنصّ الذي حاز على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي يلغي «الإذن باستخدام القوة العسكرية» الصادر في العام 2002 وهو قانون مكّن الرئيس في حينه جورج بوش الابن من غزو العراق، كما يلغي النصّ نسخة العام 1991 من هذا القانون التي مكّنت الرئيس يومذاك جورج بوش الأب من شنّ حرب العراق الأولى ردّا على غزو صدّام حسين للكويت، حسب وكالة «فرانس برس».

- خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق

وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «لقد تغيّرت الولايات المتّحدة والعراق والعالم بأسره منذ العام 2002، وقد حان الوقت لتواكب النصوص القانونية تلك التغيّرات».

وشدّد على أنّ «هذين الإذنين باستخدام القوة العسكرية عمّرا أطول من الفترة المحدّدة لهما. إلغاء هذين الإذنين لن يلحق الضرر بجنودنا في الخارج ولن يعرقل قدرتنا على إبقاء الأميركيين آمنين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المناخ يضع فرنسا وسويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المناخ يضع فرنسا وسويسرا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
«فرانس برس»: قرار أممي «تاريخي» لتحقيق العدالة المناخية
«فرانس برس»: قرار أممي «تاريخي» لتحقيق العدالة المناخية
إلغاء جدول أعمال بابا الفاتيكان غدا بعد دخوله المستشفى
إلغاء جدول أعمال بابا الفاتيكان غدا بعد دخوله المستشفى
بايدن: العالم يتجه نحو مزيد من الديموقراطية
بايدن: العالم يتجه نحو مزيد من الديموقراطية
«حل وسط».. ما هي رسائل مدير الوكالة الذرية في زيارته الثانية لمحطة زابوريجيا؟
«حل وسط».. ما هي رسائل مدير الوكالة الذرية في زيارته الثانية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش التركية
الثاني اليوم.. زلزال جديد بقوة 4.2 درجة يضرب قهرمان مرعش ......
المزيد
«الشيوخ» الأميركي يلغي قانونا أعطى الإذن لشن حربين على العراق
«الشيوخ» الأميركي يلغي قانونا أعطى الإذن لشن حربين على ......
تشارلز الثالث: بريطانيا وألمانيا تقفان مع أوكرانيا في مواجهة روسيا
تشارلز الثالث: بريطانيا وألمانيا تقفان مع أوكرانيا في مواجهة......
حجز بابا الفاتيكان بالمستشفى للعلاج من عدوى بالجهاز التنفسى
حجز بابا الفاتيكان بالمستشفى للعلاج من عدوى بالجهاز التنفسى...
«حل وسط».. ما هي رسائل مدير الوكالة الذرية في زيارته الثانية لمحطة زابوريجيا؟
«حل وسط».. ما هي رسائل مدير الوكالة الذرية في زيارته الثانية......
بايدن: العالم يتجه نحو مزيد من الديموقراطية
بايدن: العالم يتجه نحو مزيد من الديموقراطية...
المزيد