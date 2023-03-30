«الشيوخ» الأميركي يلغي قانونا أعطى الإذن لشن حربين على العراق

القاهرة - بوابة الوسط

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح نصّ تشريعي يلغي قانونا أعطى الإذن لشنّ حربي العراق، بعد 20 عاما على غزو القوات الأميركية هذا البلد للإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين من السلطة.

والنصّ الذي حاز على دعم الحزبين الجمهوري والديموقراطي يلغي «الإذن باستخدام القوة العسكرية» الصادر في العام 2002 وهو قانون مكّن الرئيس في حينه جورج بوش الابن من غزو العراق، كما يلغي النصّ نسخة العام 1991 من هذا القانون التي مكّنت الرئيس يومذاك جورج بوش الأب من شنّ حرب العراق الأولى ردّا على غزو صدّام حسين للكويت، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر «لقد تغيّرت الولايات المتّحدة والعراق والعالم بأسره منذ العام 2002، وقد حان الوقت لتواكب النصوص القانونية تلك التغيّرات».

وشدّد على أنّ «هذين الإذنين باستخدام القوة العسكرية عمّرا أطول من الفترة المحدّدة لهما. إلغاء هذين الإذنين لن يلحق الضرر بجنودنا في الخارج ولن يعرقل قدرتنا على إبقاء الأميركيين آمنين».