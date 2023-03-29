حجز بابا الفاتيكان بالمستشفى للعلاج من عدوى بالجهاز التنفسى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عامًا، والذي أدخل المستشفى الأربعاء لإجراء فحوص مقررة مسبقًا مصاب بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى لبضعة أيام.

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان إن الفحوصات كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفسي (ليست إصابة بكوفيد-19) ستتطلّب بضعة أيام من العلاج الطبي في المستشفى، بحسب وكالة «فرانس برس»

وألغي جدول أعمال بابا الفاتيكان ليوم الخميس بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية.

واحتفل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الذى يبلغ من العمر 86 عاما، بمرور 10 سنوات فى منصبه، مع جدول ملئ بالخطط والأزمات، ولكنه البابا الذى سمح بدور أكبر للنساء داخل الفاتيكان، حسبما قالت صحيفة الديباتى الإسبانية.