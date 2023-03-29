بايدن: العالم يتجه نحو مزيد من الديموقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء أن «هناك مؤشرات حقيقية على أنّ العالم يتجه نحو مزيد من الديموقراطية» وذلك خلال قمّة افتراضية مكرّسة لهذا الموضوع.

وأضاف الرئيس الأميركي في بيان أصدره البيت الأبيض أنّ «الديموقراطية تتطلّب جهداً كبيراً والمهمّة لا تنتهي أبداً»، وفق وكالة فرانس برس.

قمة في خضم حرب أوكرانيا

وتشارك الولايات المتحدة وكوستاريكا وهولندا وزامبيا وكوريا الجنوبية في تنظيم النسخة الثانية من هذه القمة التي تأتي في خضم الحرب في أوكرانيا، وعلى خلفية مخاوف من تنامي قوة الصين.

وتتعرض الديموقراطيات لضغوط من الولايات المتحدة إلى إسرائيل مثلاً، حيث سبب مشروع إصلاح قضائي انقساماً عميقاً في البلاد، وأثار تظاهرات حاشدة قبل أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أخيرًا «تعليقه».