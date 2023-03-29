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إلغاء جدول أعمال بابا الفاتيكان غدا بعد دخوله المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 07:01 مساء
إلغاء جدول أعمال بابا الفاتيكان غدا بعد دخوله المستشفى
بابا الفاتيكان فرانسيس. (أرشيفية)
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ألغي جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية، وذلك في انتظار صدور نتائج هذه الفحوصات، على ما أفاد مصدر في الفاتيكان وكالة فرانس برس.

وقال المصدر «ألغي جدول أعمال البابا لاحتمال خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية»، مضيفاً أنّه من «المحتمل» أن يمضي البابا (86 عاماً) الليلة في المستشفى.

واحتفل البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الذى يبلغ من العمر 86 عاما، بمرور 10 سنوات فى منصبه، مع جدول ملئ بالخطط والأزمات، ولكنه البابا الذى سمح بدور أكبر للنساء داخل الفاتيكان، حسبما قالت صحيفة الديباتى الإسبانية.

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