زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا أجبرت على إعادة دفاعات جوية إلى بلدان غربية، لأنها «لم تكن فعالة».

وأضاف زيلينسكي خلال زيارة أجراها إلى منطقة سومي الحدودية، أن بعض أسلحة الدفاع الجوي التي سلّمها الغرب إلى أوكرانيا «لم تعمل»، وتابع: «بعض البلدان الغربية سلمت منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا ولكنها لم تعمل»، دون أن يسمي تلك الدول الغربية بالاسم، وفق ما نقل عنه موقع «يورونيوز».

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زيلينسكي يتحدث عن منظومة «باتريوت» الأميركية

أما بخصوص منظومات الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت» التي قالت واشنطن إنها ستسلمها إلى كييف، قال الرئيس الأوكراني: «هناك حاليا قرار ممتاز بتسليمها، ولكننا في الواقع لا نملكها بعد».

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني بحاجة إلى 20 بطارية من هذا النوع لحماية بلاده من الصواريخ، رغم أن «العدد لن يكون كافيا».