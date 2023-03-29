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السويد تدين تصريحات السفير الروسي لديها وتستدعيه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 12:15 مساء
السويد تدين تصريحات السفير الروسي لديها وتستدعيه
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم. (الإنترنت)
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أعلنت السويد، الأربعاء، استدعاء السفير الروسي في ستوكهولم بعد تصريحاته التي هدد فيها الدولة الإسكندنافية وفنلندا بأنهما ستصبحان فور انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو» من «الأهداف المشروعة» لعمليات تنفذها موسكو، بما في ذلك «عسكرية».

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن «وزارة الخارجية ستستدعي السفير الروسي للتنديد بوضوح بهذه المحاولة المكشوفة للتأثير».

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وأكد السفير الروسي فكتور تاتارينتسيف في نص نُشر على موقع البعثة الروسية في السويد «بعد انضمام فنلندا والسويد، سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا وناتو بمقدار الضعف تقريبًا»، وأضاف الدبلوماسي محذرًا «إذا كان لا يزال البعض يظن أن هذا سيؤدي بطريقة ما إلى تحسين أمن أوروبا، فليتأكد أن الأعضاء الجدد في الكتلة المعادية سيصبحون هدفًا مشروعًا للإجراءات الانتقامية الروسية، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة العسكرية».

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