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روسيا تبدأ تدريبات لاختبار صواريخ نووية جديدة عابرة للقارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 12:11 مساء
روسيا تبدأ تدريبات لاختبار صواريخ نووية جديدة عابرة للقارات
أسلحة نووية روسية. (الإنترنت)
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بدأ الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية واسعة على الصواريخ النووية، ستتخللها عمليات إطلاق لصواريخ «يارس» العابرة للقارات، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

ويطمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تستبدل منظومة صواريخ «يارس» الجديدة صواريخ «توبول» العابرة للقارات من صناعة سوفياتية، وأن تصبح المكون الأساسي للقوة النووية الروسية. وحسب وزارة الدفاع سيشارك في التدريبات نحو 3000 عسكرية و300 آلية عسكرية، وفق موقع «يورونيوز».

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وجاءت التدريبات العسكرية الروسية بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت صاروخًا أميركيًا بعيد المدى من طراز «GLSDB»، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.

وقالت الوزارة الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترًا، ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية فبراير «أسقط الدفاع المضاد للطائرات.. 18 صاروخ هايمارس وصاروخًا موجهًا من طراز GLSDB».

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